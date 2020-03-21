Бывшего футболиста ЦСКА уволили из-за коронавируса

Бывший футболист московского ЦСКА Сейду Думбия в Instagram рассказал, как его уволили из швейцарского «Сьона», за который он выступал в последнее время. Причиной разрыва контракта стала эпидемия коронавируса.

По словам Думбия, 17 марта клуб разослал всем своим футболистам сообщение в WhatsApp с предложением подписать соглашение о понижении зарплат из-за паузы в чемпионате Швейцарии. Форвард подчеркнул, что у игроков было право отказаться, и они этим правом воспользовались.

Думбия получил свою копию договора и отклонил ее. Через полчаса клуб в мессенджере написал ивуарийцу, что тот уволен.

Чемпионат Швейцарии, как и подавляющее большинство европейских первенств, прерван из-за коронавируса. Из-за введенного в Казахстане режима чрезвычайного положения клуб «Каспий» в одностороннем порядке приостановил действие контрактов своих игроков. Клуб оставил футболистов без денег как минимум до 15 апреля.

18 марта сообщалось, что из-за коронавируса с финансовыми проблемами столкнулись российские футбольные судьи. Эпидемия инфекции лишила денег арбитров, которые работают за сдельную зарплату, а таких большинство.

Думбия перешел в «Сьон» в сентябре 2019 года, до этого он играл за испанскую «Жирону». В составе ЦСКА нападающий суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов.

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