Черышев избежал коронавируса после выявления в «Валенсии» 25 случаев заражения

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев избежал заражения коронавирусом, несмотря на выявление 25 больных в стане испанского клуба. Об этом Metaratings сообщил отец футболиста.

По словам Дмитрия Черышева, Денис не испытывает проблем со здоровьем. Хавбек сборной России тренируется дома.

«Валенсия» официально заявила о заражении трех футболистов. Среди них и бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. Кроме того, в клубе выявили еще 15 зараженных из числа сотрудников. В общей сложности, в клубе зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом.

Испанская Примера приостановлена из-за вспышки коронавируса. Пауза наступила в большинстве спортивных лиг мира.

По состоянию на 28 марта в Испании выявлено более 65 тысяч случаев COVID-19. Число смертей достигло отметки в 5138 человек.

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