Заразившийся коронавирусом бывший футболист «Зенита» рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусом бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне игрок испанской «Валенсии» Эсекьель Гарай рассказал о своем состоянии. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя очень хорошо», — написал игрок. Позднее Гарай опубликовал еще одно фото, на котором видно, как футболист в маске общается с женой через стекло. В подписи под фото игрок поблагодарил супругу за то, что она «всегда с ним, что бы ни случилось».

По словам Гарая, он изолирован в собственном доме. Ранее сообщалось еще о пяти заразившихся игроках «Валенсии».

Гарай выступал за сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат России, стал обладателем национального Кубка и дважды брал Суперкубок.

Розыгрыш испанской Ла Лиги остановлен из-за распространения коронавируса. Отменены матчи ряда других европейских чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы. Под вопросом остается проведение чемпионата Европы по футболу, который должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Решение по организации турнира Союз европейских футбольных ассоциаций должен будет огласить 17 марта.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 181 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса.

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