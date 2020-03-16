В России запретили проводить международные соревнования из-за коронавируса

Министерство спорта приняло решение отменить на территории России проведение всех международных спортивных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет будет действовать с 16 марта и до особого разрешения.

Из-за вспышки коронавируса остановлены розыгрыши в ведущих спортивных лигах мира. Под вопросом остается проведение чемпионата Европы 2020 года в период с 12 июня по 12 июля и Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 24 июля. Решение по Евро Союз европейских футбольных ассоциаций должен огласить 17 марта. Судьба Олимпиады будет решаться на заседании Оргкомитета в мае 2020 года.

По последним данным, в мире зарегистрированы более 169 тысяч заразившихся коронавирусом. На данный момент умерли 6,5 тысячи человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. В России сообщается о 93 случаях заражения.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!