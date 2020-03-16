Футболист «Милана» описал жизнь в опустевшем из-за коронавируса городе

Вратарь «Милана» Асмир Бегович описал жизнь в городе, закрытом из-за распространения коронавируса. Слова футболиста приводит Mirror.

«Улицы опустели», — рассказал Бегович, отметив, что сейчас в Милане открыты только супермаркеты. «Ты можешь только выйти, купить еды и сразу же вернуться домой. Безумие», — заявил спортсмен.

Он также поделился, что ощущает себя героем фильма. «Люди говорят, что это похоже на кино, и оно так и есть. Никогда такого не видел», — сказал Бегович. Он также усомнился в том, что люди понимают, насколько плохая ситуация сейчас в Италии. «Я сочувствую стране. Много людей умерло, многие заразились. Это разбивает мое сердце», — описал Бегович.

8 марта итальянские власти закрыли Ломбардию (Милан — столица) и еще 14 регионов. Страна является крупнейшим очагом распространения коронавируса в Европе: в Италии насчитывается 24,7 тысячи подтвержденных случаев. 1,8 тысячи человек скончались. Во всем мире известно о 168,7 тысячи зараженных, погибших — 6,5 тысячи.

Чемпионат Италии, как и большинство европейских первенств, сейчас приостановлен. Сообщалось, что коронавирусом заразились несколько футболистов, в частности, защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

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