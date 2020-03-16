Хоккеист из Казахстана предложил побить коронавирус

Хоккеист Дамир Рыспаев, находящийся в системе казахстанского «Барыса», предложил побить коронавирус. Спортсмена цитирует «Чемпионат.com».

По его словам, сейчас в Казахстане нет паники из-за распространения инфекции, несмотря на то, что существуют ограничения, касающиеся мест массового скопления людей. «Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг», — пообещал Рыспаев, отметив, что указал бы болезни на ее место. «Он бы так сильно не возбудился и не донимал людей», — пообещал защитник.

В августе 2016 года Рыспаев, играя за «Барыс», был бессрочно дисквалифицирован за избиение четырех игроков китайского «Куньлунь Ред Стар». Инцидент произошел во время встречи на Кубок президента Казахстана. В 2017 году дисквалификация была снята. С того момента он выступал за фарм-клуб «Барыса».

В настоящее время в мире зарегистрировано более 169 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 6,5 тысячи человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По последним данным, в России зафиксированы 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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