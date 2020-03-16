Испанский футбольный тренер умер в 21 год из-за коронавируса

Тренер испанского любительского футбольного клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что у Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, однако его состояние было стабильным. Несколько дней назад он сдал положительный тест на коронавирус и в воскресенье, 15 марта, умер в Малаге. Отмечается, что Гарсия работал с детской командой «Атлетико Портанде Альта».

В настоящее время в мире зарегистрировано более 169 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 6,5 тысячи человек. Случаи заболевания выявлены в 146 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских национальных первенств, прерван из-за распространения коронавируса. Пока неизвестно, когда турнир может быть возобновлен.

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