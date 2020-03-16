Российские биатлонисты вернулись из-за границы и избежали карантина

Сборная России по биатлону избежала двухнедельного карантина, несмотря на то, что вернулась из-за границы — с этапа Кубка мира, который завершился в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«На карантин не отправили. В самолете всем измерили температуру, выдали маски, дали заполнить анкеты», — рассказали в организации. Там добавили, что два члена команды случайным образом были выбраны для прохождения тестирования на коронавирус. Кроме того, спортсмены, которые постоянно проживают за пределами Москвы, в данный момент ожидают рейсов домой.

Ранее 16 марта стало известно, что Министерство спорта приняло решение отменить на территории России проведение всех международных спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет будет действовать до особого разрешения.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6,7 тысячи человек умерли, более 77 тысяч — излечились. В России сообщается о 93 случаях заражения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!