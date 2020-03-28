Оставшийся на карантине Роналду заказал Bugatti почти за десять миллионов евро

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который находится на карантине на острове Мадейра, заказал автомобиль Bugatti из лимитированной серии. Об этом сообщает The Sun.

34-летний португалец станет обладателем одного из десяти Bugatti Centodieci. Приобретение обошлось Роналду в 9,5 миллиона евро. Форвард оформил предзаказ машины и сможет сесть за руль автомобиля в 2021 году.

При этом Роналду может столкнуться с уменьшением заработной платы в «Ювентусе». В итальянском футболе готовы разрешить клубам урезать зарплаты игрокам вплоть до 30 процентов для покрытие финансового урона, который нанесла пауза в чемпионате.

Большинство футбольных турниров приостановлены на фоне распространения коронавируса. Серьезных масштабов ситуация достигла именно в Италии. Там коронавирус обнаружен у 86,4 тысячи человек, скончались 9134 зараженных.

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