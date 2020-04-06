Футболисты «Зенита» отказались от половины зарплаты

Игроки и тренерский штаб «Зенита» отказались от половины зарплаты за апрель и май на фоне паузы в чемпионате России. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с корреспондентом агентства генеральный директор клуба Александр Медведев заявил о завершении переговоров с футболистами. Он подчеркнул, что решение было принято единогласно.

Таким образом, «Зенит» присоединился к другим российским клубам, ранее объявившим о снижении зарплат футболистов. В частности, от 40 процентов оклада отказались игроки московского «Спартака». В «Динамо» пришли к аналогичному соглашению с футболистами, несмотря на их требования ограничиться 20-процентным снижением.

Подобная практика наблюдается и в европейском футболе. Так, от 70 процентов зарплаты отказались игроки каталонской «Барселоны».

1 апреля стало известно, что пауза в футбольных турнирах России продлится до 31 мая. Сезон приостановили из-за распространения коронавирусной инфекции.

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