Возвращение российского футбола отложили

В Российском футбольном союзе (РФС) состоялось заседание исполкома, по итогам которого пауза в соревнованиях была продлена до 31 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, соревнования под эгидой РФС приостановлены с 17 марта по 31 мая включительно. Единственное исключение — проведение киберспортивных мероприятий, организованных самим союзом, а также лигами и региональными футбольными федерациями.

17 марта РФС приостановил соревнования (в том числе и Тинькофф Российскую Премьер-лигу) до 10 апреля. Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции.

Пауза наступила в футбольных турнирах по всему миру. В частности, приостановлен розыгрыш Английской премьер-лиги, Испанской примеры, немецкой Бундеслиги.

Перед паузой лидером чемпионата России был «Зенит». В активе клуба с берегов Невы 50 очков. Ближайший преследователь, «Локомотив», отстает от петербуржцев на девять очков.

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