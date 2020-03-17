Футбол в России остановили из-за коронавируса

Футбольные турниры, проводящиеся под эгидой Российского футбольного союза (РФС), приостанавливаются в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, помимо Российской премьер лиги (РПЛ), до 10 апреля пауза наступает и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Решение принято в ходе заседания Бюро исполкома РФС.

Ранее 17 марта сообщалось, что клубы РПЛ согласились приостановить чемпионат до 10 апреля. В апреле представители российского элитного дивизиона примут решение о возобновлении турнира.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 93 человека. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек. Всего в мире число зараженных превысило 180 тысяч.

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