РПЛ приостановят

Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили приостановить сезон в чемпионате до 10 апреля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы РПЛ вернутся к обсуждению вопроса о возобновлении турнира после 10 апреля. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

На фоне распространения заболевания сезон приостановили во многих европейских лигах. В частности, пауза наступила в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ).

Также существует вероятность переноса чемпионата Европы-2020 из-за пандемии. Окончательное решение Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласит 17 марта. По данным The Athletic, организация может потребовать 300 миллионов евро от лиг и клубов для покрытия издержек при переносе турнира.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 93 человека с момента его появления. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. В городе введен режим повышенной готовности, на три недели закрыты школы, часть сотрудников компаний переведена на удаленную работу, запрещены мероприятия численностью более 50 человек. Всего в мире число зараженных превысило 180 тысяч.

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