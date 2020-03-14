Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.

РПЛ ссылается на постановление главы администрации Краснодарского края. Встреча в Сочи запланирована на 15 марта.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Краснодарском крае введен режим повышенной готовности. Ранее на развитие пандемии отреагировали в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих городах ограничили количество посетителей спортивных мероприятий. В частности, московский «Спартак» прекратил продажу билетов на ближайший домашний матч против «Уфы».

При этом РПЛ не приостановила сезон в отличие от ведущих чемпионатов Европы. В частности, пауза из-за коронавируса наступила в Английской премьер-лиге, чемпионатах Испании, Германии и Франции.

«Краснодар» — ближайший преследователь лидера чемпионата «Зенита». В активе команды 41 очко. Отставание от первого места составляет шесть очков. «Сочи» располагается на 14-й строчке.

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