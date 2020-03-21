Чемпионат России предложили обнулить

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов предложил не доигрывать текущий сезон, приостановленный из-за распространения коронавируса. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

«Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим», — заявил Иванов, отметив, что по такой схеме должны действовать лиги всех уровней. Следующий же сезон президент «Урала» предложил начинать «в том же составе». Кроме того, Иванов призвал отпустить к семьям всех футболистов, в том числе легионеров.

С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В России зафиксировано 253 случая заражения.

Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. Мера коснулась элиты национального чемпионата — РПЛ. Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

На момент решения РФС «Урал» занимал десятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером шел действующий чемпион «Зенит».

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