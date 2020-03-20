Немецкий игрок «Локомотива» отчитал россиян за отношение к коронавирусу

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение россиян к коронавирусу. Его слова приводит T-online.de.

Хеведес посчитал, что в России уделяют недостаточно внимания проблеме. «В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже. А ведь в Москве и Петербурге запрещены массовые мероприятия. Я был удивлен матчем в Ростове [15 марта в рамках 22-го тура чемпионата России]: стадион был переполнен. Это безумие», — рассказал он.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018-го. До этого он выступал за немецкий «Шальке-04» и итальянский «Ювентус». В составе сборной Германии защитник дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В России зафиксировано 199 случаев заражения.

Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. Мера коснулась элиты национального чемпионата — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

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