Названа причина перехода чемпиона мира в российский футбольный клуб

Футбольный агент Мустафа Догрю прокомментировал переход защитника «Шальке» и сборной Германии Бенедикта Хеведеса в московский «Локомотив». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отличный трансфер для москвичей. Думаю, Хеведес будет очень полезен этой команде. Я бы не назвал его слишком медленным. Да и в Россию он поехал не завершать карьеру, а из-за денег», — заявил Догрю.

31 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с Хеведесом. По данным источника ТАСС, за футболиста московский клуб заплатит четыре миллиона евро.

Хеведес перешел в «Локомотив» из клуба «Шальке-04», однако сезон-2017/2018 провел в итальянском «Ювентусе», выступая на правах аренды. В составе сборной Германии защитник провел 44 матча. Вместе с национальной командой спортсмен дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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