Чемпион России купит чемпиона мира

Московский «Локомотив» подпишет контракт с немецким защитником Бенедиктом Хеведесом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсмен и клуб заключат договор на три года. Игрок будет получать 2,5 миллиона евро, за его трансфер «Локомотив» заплатит четыре миллиона евро. Отмечается, что в течение двух дней Хеведес пройдет медосмотр.

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Сезон-2017/2018 Хеведес провел на правах аренды в «Ювентусе», однако не сумел пробиться в основной состав, проведя лишь три матча. Защитник принадлежит немецкому «Шальке-04», за который выступает с 2007 года. В 2014-м он в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

«Локомотив» — действующий чемпион России. 27 июля команда проиграла ЦСКА в матче за Олимп Суперкубок России — 0:1.

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