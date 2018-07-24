Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ

Московский «Локомотив» арендовал у французского ПСЖ полузащитника Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

В «Локомотиве» футболист будет выступать под седьмым номером. Детали сделки не уточняются.

По информации L’Equipe, железнодорожники смогут выкупить хавбека примерно за 10 миллионов евро, а во время годичной аренды «Локомотив» будет платить ему часть зарплаты в ПСЖ, которая составляет пять миллионов евро.

Материалы по теме Палыч снова чемпион «Локо» отобрал золото у «Спартака». Все как в нулевые

Крыховяк перешел в ПСЖ из «Севильи» летом 2016 года примерно за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник был отдан в аренду «Вест Бромвичу», с которым вылетел из Английской премьер-лиги. В 31 матче за англичан футболист отличился тремя результативными передачами.

В составе сборной Польши Крыховяк участвовал в чемпионате мира 2018 года. Команда не сумела выйти из группы, одержав лишь одну победу. Крыховяк сыграл во всех трех матчах и забил один мяч.

«Локомотив» занял первое место в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2017/2018. Клуб выиграл чемпионский титул впервые за 14 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!