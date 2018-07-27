ЦСКА выиграл Суперкубок России

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче за Олимп Суперкубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Основное время завершилось без забитых мячей. Единственный гол на минуте забил полузащитник Хетаг Хосонов на 106-й минуте.

За трофей традиционно играют чемпион и обладатель национального кубка. Однако в июне «Тосно», выигравший кубок, прекратил существование, поэтому его заменил ЦСКА, занявший второе место в Премьер-лиге. Чемпионом в прошлом году стал «Локомотив».

Этот матч стал первым в сезоне-2018/2019. В субботу, 28 июля, стартует Российская премьер-лига. В стартовом матче сыграют «Урал» и «Анжи».

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