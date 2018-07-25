Эксперты оценили шансы участников РПЛ финишировать в первой тройке

В субботу, 28 июля, стартует новый сезон РПЛ 2018/2019 (Российская премьер-лига), и аналитики букмекерской компании bwin Россия оценили шансы участников финишировать в первой тройке.

Впереди у команд насыщенный сезон, который начнется тремя матчами: «Урал» примет «Анжи» (16:30 мск), «Спартак» сыграет с «Оренбургом» (19:00 мск), а «Ростов» встретится с «Ахматом» (21:30 мск).

По оценке экспертов, с наибольшей долей вероятности, три путевки в Лигу чемпионов разыграют между собой «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар. Эк5сперты считают, что лучшие перспективы на данный момент у «Зенита». Также, с высокой долей вероятности, в число призеров попадут «Спартак» и «Локомотив», а замыкают лист фаворитов московские «армейцы» и краснодарские «быки».

Букмекерская компания bwin также оценила шансы команд на сохранение прописки в высшем эшелоне российского футбола. Среди потенциальных аутсайдеров сейчас выделяются четыре клуба: «Крылья Советов» и «Оренбург», «Енисей» и «Анжи».

Прогнозы подготовлены аналитиками компании на основании игровой статистики команд и специфики игрового календаря. Коэффициенты могут измениться в зависимости от результатов матчей, начиная уже с первого тура.

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