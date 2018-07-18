Российская футбольная премьер-лига перестала быть футбольной

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сменила название. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В новом сезоне из названия исчезнет слово «футбольная». Отмечается, что сочетание «Российская премьер-лига» используется в последних релизах организации, а также на новом логотипе, который был разработан студией Артемия Лебедева.

Комментарии руководства лиги ожидаются 24 июля, когда состоится презентация нового сезона.

Премьер-лига стартует 28 июля. В первом матче сезона сыграют екатеринбургский «Урал» и махачкалинский «Анжи». Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».

Летом РФПЛ потеряла пермский «Амкар», который прекратил существование из-за финансовых проблем. Это произошло во время чемпионата мира по футболу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!