В новом логотипе РФПЛ от студии Лебедева разглядели плагиат

Новый логотип Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) от студии Артемия Лебедева с изображением медведя оказался похож на логотип московского барбершопа «Медведь». На возможный плагиат указал пользователь Twitter Voodmen, прокомментировав реакцию спортивного журналиста и комментатора Константина Генича.

«Путем нехитрых манипуляций на hh ру находится источник вдохновения гениальных дизайнеров», — написал пользователь, прикрепив к своему комментарию скриншот с изображением логотипа барбершопа «Медведь».

Другие пользователи также заметили, что логотип напоминает лого Английской премьер-лиги. На нем схожим образом изображен другой зверь — лев.

«Просто студия Лебедева опять поимела всех. Посмотрела на АПЛ и сделала за 2 дня и сиксиллион рублей адаптивную версию», — написал в том же обсуждении спортивный журналист Максим Алланазаров.

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