Уралец получил по голове топором из студии Артемия Лебедева за яркую шапку

Житель Екатеринбурга получил топором по голове в лифте своего дома из-за разноцветной шапки. Сообщение об этом размещено в группе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я зашел в лифт вместе с парнем. На нем была шапка с логотипом хоккейного клуба "Автомобилист". Он ко мне прицепился, пи**ром обозвал. Я ему: "сам ты"! Он из лифта вышел, и ударил меня в лицо. Я не растерялся, достал топор (у меня в рюкзаке был, я нес его в подарок), ибо фанат "Авто" меня на две головы выше. В итоге я своим топором по голове и получил. Обухом», — заявил потерпевший Андрей Фирсов.

Как отмечается, нападавший скрылся с места вместе с топором. «Кстати, топор непростой — он из студии Артемия Лебедева, и на нем изображен логотип Екатеринбурга, который придумал сам Артемий», — указали авторы сообщения.

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных очевидцев, изучают съемки с камер видеонаблюдения, проводят поквартирный обход с целью установления личности злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.