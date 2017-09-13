Американец набросился с топором на приютившего его во время урагана друга

В американском штате Флорида американец напал на друга, приютившего его во время урагана «Ирма». Об этом сообщает New York Post.

По словам стражей порядка, к ним обратился Кармине Роццо. Он рассказал, что оставшийся у него ночевать Тэрвис Пэйн утром обвинил его в краже наркотиков. Пэйн бил хозяина дома по ребрам и лицу, а также угрожал ему топором.

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После этого нападавший вышел на улицу и разбил машину Роццо. Хозяин дома сбежал и вызвал полицию.

Задержанному предъявили обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах. Он свою вину не признает.

10 сентября ураган «Ирма» обрушился на Флориду, ранее он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.