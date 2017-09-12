Синоптики спрогнозировали рекордный ущерб от «Харви» и «Ирмы»

Совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Об этом телеканалу ABC сообщил президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс.

По его оценке, ущерб от «Харви» и «Ирмы» будет рекордным. «Ущерб от урагана "Ирма" составит около 100 миллиардов долларов, это эквивалентно половине процентного пункта ВВП. "Харви" стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб нашей стране в ее истории — порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно одному процентному пункту ВВП», — отметил он.

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Майерс отметил, что при подсчете учитывались нарушения в работе предприятий, рост безработицы, потеря урожая, разрушение частной собственности и рост цен на бензин.

До сих пор наиболее разрушительным стихийным бедствием в истории США считался ураган «Катрина», обрушившийся на страну в августе 2005 года. Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.