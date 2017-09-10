В интернете запустили онлайн-трансляцию разрушающего США урагана «Ирма»

Телеканал CNN запустил трансляцию урагана «Ирма», обрушившегося на американский штат Флорида. Видео в прямом эфире доступно на YouTube-канале Live Stream TV News.

Национальный метеорологический центр США отрапортовал, что ураган ударил по острову Марко, входящему в состав Флориды. При этом категория опасности урагана снижена с четвертой до третьей, максимальные порывы ветра замедлились до 195 километров в час.

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YouTube-канал American Blue Bird запустил онлайн-трансляцию происходящего из крупнейшего города Флориды Майами.

Ранее житель Флориды Рион Эдвардс (Ryon Edwards) создал в Facebook встречу под названием «Застрелим ураган "Ирма"». Она была запланирована на 10 сентября в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Полиция штата призвала желающих принять участие в акции отказаться от этой идеи.