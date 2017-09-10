Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»

Полиция американского штата Флорида призвала местных жителей, собравшихся встретить ураган «Ирма» выстрелами, отказаться от этой затеи, пояснив, что таким образом можно усугубить ситуацию. Сообщение опубликовано в Twitter полицейского управления округа Паско.

«Вы не развернете его, к тому же это приведет к весьма опасным побочным эффектам», — отмечается в посте.

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Ранее житель Флориды Рион Эдвардс (Ryon Edwards) создал в Facebook встречу под названием «Застрелим ураган "Ирма"». Она была запланирована на 10 сентября в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

На момент публикации новости 26 тысяч человек заявили, что пойдут на мероприятие, 53 тысячи отметили, что интересуются. Некоторые спрашивали, можно ли кидаться в «Ирму» подушками. В интервью BBC News 22-летний Эдвардс рассказал, что идея посетила его «из-за сочетания стресса и скуки», и он никак не ожидал столь масштабного отклика.

9 сентября ураган «Ирма» обрушился на Кубу. Ранее он прошелся над Пуэрто-Рико и островами, находящимися во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Его жертвами стали не менее 22 человек. По данным газеты The Independent, во Флориде погибли три человека.