Путин пообещал Кубе помочь ликвидировать последствия урагана

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова оказать помощь Кубе в ликвидации последствий урагана «Ирма». Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 10 сентября, после того, как проголосовал на избирательном участке на муниципальных выборах в Москве, передает ТАСС.

«Да, мы готовы. Глава МЧС (Владимир Пучков) вам уже предложил свою помощь. Готовы», — сказал Путин, отвечая на вопрос кубинского журналиста.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков направил зампредседателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции телеграммы с предложением о помощи.

Ураган «Ирма» обрушился на Кубу в субботу, 9 сентября. Были подтоплены многие прибрежные районы, во многих районах города была прекращена подача электроэнергии, телефонная связь работала с перебоями.

Помимо Кубы, ураган «Ирма», который бушует в районе Карибского бассейна с середины текущей недели, затронул Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате прохождения урагана уже погибли не менее 22 человек.