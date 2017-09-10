Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»

Видео: @SimonStormRider / Twitter

Метеоролог Саймон Брюйер (Simon Brewer) во время разгула в США урагана «Ирма» вышел на улицу, чтобы измерить его скорость. Видео с попытками противостоять стихии в Twitter опубликовал сам метеоролог и его коллеги из команды «Преследователи шторма».

Ролики сняты в штате Флорида, где скорость ветра достигает 209 километров в час. Брюйеру удалось зафиксировать порывы скоростью 188 километров в час. Видеозаписи с Брюйером стали вирусными, ими поделились тысячи микроблогеров.

Из-за сильного шторма более 200 тысяч человек во Флориде остались без электричества. Местным жителям рекомендовано эвакуироваться и не покидать забаррикадированные помещения.