В сети показали затопленный Майами

Центральные улицы Майами оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида. Порывы ветра достигают 200 километров в час, передает Associated Press. Энергетическая компания FPL сообщила, что на всей территории штата из-за стихии без электричества остались более трех миллионов человек.

Пользователи сети выкладывают кадры происходящего в Майами.

— Good Morning America (@GMA) 11 сентября 2017, 03:45

— Right Voice Now (@rightvoicenow) 11 сентября 2017, 03:57

Ранее 10 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что из-за урагана в течение нескольких дней в западной и центральной части Флориды ожидаются опасные порывы ветра и наводнения.

Президент Дональд Трамп назвал стихию «огромным монстром» и ввел на территории штата режим крупного стихийного бедствия.