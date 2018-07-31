Чемпион мира перешел в «Локомотив»

Московский «Локомотив» подписал контракт с защитником сборной Германии Бенедиктом Хеведесом. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
В заявлении клуба отмечается, что немец успешно прошел медосмотр. Сообщается, что игрок скоро присоединится к команде Юрия Семина.
По данным источника ТАСС, за футболиста московский клуб заплатит четыре миллиона евро.
Хеведес перешел в «Локомотив» из клуба «Шальке-04», однако сезон-2017/2018 провел в итальянском «Ювентусе», выступая на правах аренды. В составе сборной Германии защитник провел 44 матча. Вместе с национальной командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.
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