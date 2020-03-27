Названа вероятная дата возобновления АПЛ

Розыгрыш Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть возобновлен 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.

27 марта состоялись переговоры руководств АПЛ, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), в ходе которых обсуждалось вероятное возобновление розыгрышей в условиях пандемии коронавируса. Было решено запустить игры чемпионатов не ранее 30 апреля при условии, что ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и проведение турниров будет безопасно.

О приостановке АПЛ из-за коронавируса стало известно 13 марта. На фоне пандемии прекратились розыгрыши практически всех футбольных лиг мира, а чемпионат Европы по футболу было решено перенести на 2021 год.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России число заболевших превысило тысячу.

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