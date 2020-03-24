Футболист АПЛ нашел применение трусам для борьбы с коронавирусом

Полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» и сборной Португалии Жоау Моутинью нашел применение трусам для борьбы с коронавирусом. Видео было опубликовано в Twitter издания A Bola.

Моутинью вместе с женой предложил сделать защитные маски из трусов. Пара надела нижнее белье на голову и стянула трусы у лица. «Решение Жоау Моутинью, когда нет масок», — сказано в описании к ролику.

АПЛ приостановила розыгрыш чемпионата на фоне пандемии коронавируса. Карантин действует до 30 апреля. Помимо английского чемпионата, прерваны практически все европейские футбольные первенства.

На перерыв «Вулверхэмптон» ушел на шестом месте, набрав 43 очка в 29 матчах. Моутинью принял участие во всех встречах турнира, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

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