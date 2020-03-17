Футболист «Челси» нарушил карантин и обрек себя на наказание

Футболист лондонского «Челси» Мэйсон Маунт нарушил карантин, связанный с распространением коронавируса, и обрек себя на наказание — выплату штрафа. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, 15 марта Маунта заметили играющим в футбол в спортивном центре Трент-Парк с другом Декланом Райсом — хавбеком «Вест Хэма». При этом руководство «Челси» запретило игрокам покидать дома. В клубе уже уточнили, что футболисту «напомнят о его обязанностях». Сумма грозящего полузащитнику штрафа не уточняется.

«Челси» ушел на двухнедельный карантин после того, как футболист клуба Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. 13 марта стало известно, что розыгрыш Английской премьер-лиги приостановлен.

14 марта Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэма», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша АПЛ. По ее мнению, чемпионат в текущем сезоне доигран не будет.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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