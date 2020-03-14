Аутсайдер АПЛ предложил аннулировать сезон

Карен Брэди, занимающая должность председателя правления «Вест Хэм Юнайтед», предложила аннулировать результаты нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ), который был приостановлен на фоне угрозы заражения коноравирусом. Об этом сообщает The Mirror.

Брэди убеждена, что сезон в чемпионате Англии доигран не будет. «Результаты АПЛ и других дивизионов придется аннулировать, ведь продолжить турнир команды не смогут», — отметила она.

«Вест Хэм Юнайтед» — один из аутсайдеров АПЛ. Команда находится в шести очках от «Норвич Сити», который замыкает турнирную таблицу чемпионата. Лидером турнира является «Ливерпуль».

12 марта стало известно, что сезон АПЛ приостановлен из-за угрозы коронавируса. К аналогичному решению пришли и в других чемпионатах Европы: пауза наступила в национальных чемпионатах Испании, Германии и Франции.

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