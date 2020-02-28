«Ливерпуль» столкнулся с угрозой лишиться титула АПЛ из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) может приостановить розыгрыш сезона-2019/2020 из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Регламент лиги не учитывает приостановку. В связи с этим при таком развитии событий АПЛ проведет экстренные переговоры и решить, учитывать ли результаты команд в нынешнем сезоне или нет. The Telegraph отметил, что лидер турнира «Ливерпуль» столкнется с угрозой лишиться возможности выиграть титул, если результаты команд будут аннулированы.

В Великобритании зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. В материале издания отмечается, что правительство может приостановить спортивные мероприятия на срок более чем два месяца.

После 28 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В активе подопечных Юргена Клоппа 79 очков. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 22 очка.

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