«Ливерпуль» вырвал победу у аутсайдера АПЛ и выиграл 18-й матч подряд

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 24 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На девятой минуте Жоржиньо Вейналдум вывел красных вперед. Равенство через три минуты восстановил Исса Диоп. В начале второго тайма Пабло Форнальс вывел гостей вперед, а через 14 минут Мохамед Салах сравнял счет. На 81-й минуте Садио Мане точным ударом принес победу мерсисайдцам.

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в АПЛ, набрал 79 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 24 очка, клуб находится на 18-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 29 февраля на выезде сыграет с «Уотфордом». «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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