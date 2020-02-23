«Арсенал» одержал волевую победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонской команды. На голы Доминика Калверта-Льюина и Ришарлисона «канониры» ответили точными ударами Эдварда Нкетиа и дублем Пьера-Эмерика Обамеянга.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 37 очков и выйти на девятое место в чемпионате. В активе «Эвертона» на одно очко меньше, команда располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 1 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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