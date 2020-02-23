Футболисты возмутились решениями российского арбитра-женщины и ушли с поля

Футболисты сборной звезд возмутились решениями арбитра Александры Пономаревой и ушли с поля во время матча со сборной России в финале Кубка Легенд. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во время встречи, которая прошла в Москве 23 февраля, Пономарева показала красные карточки двум игрокам — Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе — за разговоры с арбитром. Счет на тот момент был ничейным, 4:4. В ответ на это сборная звезд в полном составе покинула поле. Спустя десять минут футболисты вернулись, и матч продолжился. Красные карточки были заменены на желтые.

Встреча завершилась победой команды звезд (6:5). До этого сборная России завоевывала титул 11 раз подряд.

В составе сборной звезд, кроме Риисе и Бенаюна, сыграли также Ивица Олич, Стипе Плетикоса, Марко Матерацци, Андрей Воронин и другие. В футболках сборной России выступили Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Денис Колодин, Константин Зырянов.

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