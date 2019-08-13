Лэмпард высказался о женщине-арбитре в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард остался доволен назначением француженки Стефани Фраппар главным арбитром встречи с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Мы все очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении», — заявил специалист.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 14 августа в Стамбуле. Помогать Фраппар будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил. Арбитр-женщина была назначена на матч крупного турнира УЕФА с участием мужских команд впервые в истории.

Трофей традиционно разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В минувшем сезоне турниры выиграли «Ливерпуль» и «Челси» соответственно.

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