«Тоттенхэм» предложил лидеру команды увеличить зарплату более чем в два раза

Лондонский «Тоттенхэм» готов предложить полузащитнику команды Кристиану Эриксену контракт с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов (215 тысяч евро) в неделю. Об этом сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение «шпор» с датчанином истекает в июне следующего года. Сейчас футболист получает 80 тысяч фунтов (86 тысяч евро) в неделю. Благодаря повышению зарплаты руководство «Тоттенхэма» хочет убедить игрока остаться в команде, однако футболист раздумывает над уходом.

Трансферное окно в Английской премьер-лиге (АПЛ) закрылось 8 августа, но к другим европейским клубам Эриксен может присоединиться до 1 сентября. В услугах датчанина заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В субботу, 10 августа, «Тоттенхэм» на своем поле в первом туре АПЛ обыграл «Астон Виллу» (3:1). Эриксен вышел на замену на 64-й минуте игры при счете 0:1. В прошлом сезоне датчанин забил восемь мячей и сделал 12 результативных передач в чемпионате Англии. Среди игроков «Тоттенхэма» по системе «гол плюс пас» его превзошел только Харри Кейн (17 голов и четыре передачи).

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!