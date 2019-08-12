Голкипер «Ливерпуля» совершил лучший сейв первого тура АПЛ

Сейв голкипера «Ливерпуля» Алиссона Беккера признан Английской премьер-лигой (АПЛ) лучшим в первом туре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Дина Хендерсона («Шеффилд», 2 место), Тима Крула («Норвич Сити», 3 и 5 места) и Тома Хитона («Астон Вилла», 4 место).
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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