«Манчестер Сити» начал защиту титула чемпиона АПЛ с разгрома «Вест Хэма»

Действующий чемпион «Манчестер Сити» в первом матче нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде разгромил лондонский «Вест Хэм» со счетом 5:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче был открыт на 25-й минуте усилиями форварда «горожан» Габриэля Жезуса. Во втором тайме Рахим Стерлинг отметился тремя забитыми мячами, а Серхио Агуэро реализовал пенальти.

В следующем туре «Сити» дома 17 августа примет «Тоттенхэм Хотспур». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Брайтоном».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» (4:1). Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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