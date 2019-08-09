Капитан «Урала» посетовал на невозможность перейти в «Ливерпуль»

Капитан екатеринбургского «Урала» Артем Фидлер, рассуждая о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), привел в пример ограничение на приглашение иностранцев в чемпионате Англии. Об этом сообщает «Областная газета».

«Молодежи нужно больше стараться. Я не говорю про всех — только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит — то на качество. Как в Англии. Там в премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет "Ливерпуль", они не смогут», — рассказал Фидлер.

36-летний россиянин выступал за «Урал» с 2005 по 2010 год, в 2013-м он вернулся в команду из Екатеринбурга и играет за нее по настоящий момент. В нынешнем сезоне он провел два матча в Российской премьер-лиге. В национальную сборную Фидлер не приглашался.

В РПЛ на данный момент действует лимит, согласно которому на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2015 года действуют ограничения на приглашение иностранцев. Футболиста из сборной, входящей в топ-10 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), нельзя заявить на сезон, если он провел менее 30 процентов матчей за свою национальную команду за последние два года. Обязательный процент сыгранных встреч повышается с понижением сборной в рейтинге.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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