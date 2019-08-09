Стали известны расходы английских клубов на трансферы

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов. Об этом сообщается на сайте портала Transfermarkt.

Самую крупную покупку совершил «Манчестер Юнайтед», который приобрел у «Лестер Сити» защитника Гарри Магуайра за 87 миллионов евро. Второе место в списке занял «Арсенал», купивший у французского «Лилля» ивуарийского нападающего Николя Пепе (80 миллионов евро). На третьем месте — «Манчестер Сити», оформивший трансфер полузащитника Родри из испанского «Атлетико» (70 миллионов евро).

Летнее трансферное окно в Англии завершилось 8 августа. В прошлом году клубы АПЛ потратили 1,4 миллиарда евро, в 2017-м — 1,57 миллиарда, что является рекордом для чемпионата страны.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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