«Арсенал» совершил самый дорогой трансфер в истории

Английский футбольный клуб «Арсенал» приобрел ивуарийского нападающего Николя Пепе у французского «Лилля». Об этом сообщается на сайте команды.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего футболиста составила 80 миллионов евро. «Пепе — сильный и талантливый нападающий, которого хотели бы приобрести многие топ-клубы Европы», — прокомментировал покупку главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

В прошедшем сезоне в составе «Лилля» Пепе принял участие в 41 матче, забив 23 мяча и отдав 12 голевых передач. Команда заняла второе место в чемпионате Франции.

До этого самым дорогим трансфером «Арсенала» был форвард Пьера-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии». Футболист обошелся лондонцам в 62,55 миллиона евро.

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