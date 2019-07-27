В доме футболиста «Арсенала» нашли неопознанный труп

В строящемся в Египте доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни обнаружен неопознанный труп. Об этом сообщает портал 24.ae.

В полицию обратился отец футболиста в пятницу, 26 июля. На стройплощадке было найдено тело человека, чья личность не установлена. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

26 июля сообщалось, что на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеяда Колашинаца было совершено нападение в Лондоне. Вооруженные грабители попытались украсть машину, в которой находились спортсмены, однако Колашинац сумел их отогнать. В итоге ни один из них не пострадал.

Эль-Ненни выступает за «Арсенал» с 2016 года, до этого полузащитник играл за швейцарский «Базель». Он является футболистом сборной Египта, за которую провел 59 матчей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!