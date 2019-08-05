«Манчестер Юнайтед» установил трансферный рекорд

«Манчестер Юнайтед» на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником «Лестер Сити» и сборной Англии Гарри Магуайром. По сообщениям британских СМИ, «красные дьяволы» заплатили за его трансфер рекордную для защитника сумму.

Магуайр подписал шестилетний контракт с клубом. Футболист отметил, что наслаждался временем в «Лестере» и поблагодарил предыдущий клуб. «Однако когда "Манчестер Юнайтед" стучится в дверь, это невероятная возможность», — отметил англичанин.

Официально сумма трансфера не называется. На сайте «Лестера» указано, что клуб принял рекордное в своей истории предложение.

3 августа The Telegraph сообщал, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Магуайра 85 миллионов фунтов стерлингов (около 92 миллионов евро). Это делает его самым дорогим защитником в истории футбола.

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