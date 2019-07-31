«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обменяются футболистами

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился с туринским «Ювентусом» об обмене бельгийского форварда Ромелу Лукаку на аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Об этом сообщает Sky Sports Italy.

По информации источника, сделка будет завершена после того, как аргентинец договорится о личном контракте с МЮ. В данный момент его агент находится в Лондоне, где ведет переговоры с представителями манкунианцев.

Как сообщает в Twitter журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта, форвард сборной Аргентины хочет зарабатывать не менее 10 миллионов евро. Если Дибала и английский клуб не смогут достичь консенсуса, «Ювентус» рассмотрит возможность приобретения Лукаку.

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В прошлом сезоне 25-летний Дибала провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал шесть голевых передач. 26-летний Лукаку отметился 15 голами и четырьмя результативными пасами в 45 играх в футболке манкунианцев.

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